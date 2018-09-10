На пляжах Пхукета появились ядовитые змеи, предупредили спасатели
10 сентября 2018, 19:08 [ «Аргументы Недели» ]
Таиландские спасатели предупредили туристов, что на пляжах острова Пхукет они могут столкнуться с ядовитыми морскими змеями. В последнее время их стали часто замечать на побережье.
Только лишь за прошедшую неделю на пляжах Пхукета были обнаружены три морских рептилии: одна живая – на пляже Най-Янг, и две уже мертвые змеи – на пляже Патонг. Хотя в принципе нет ничего необычного в самом факте появления морских змей на пляжных побережьях, такое случается периодически, пишет РИА Новости.
«Опасно беспокоить этих змей, трогать их. В случае обнаружения змеи об этом нужно сообщить ближайшему спасателю. Эти змеи ядовиты, и в случае укуса спасатели смогут оказать необходимую помощь», - предупредил туристов Пратхают Чуаюань, глава организации, отвечающей в Таиланде за безопасность туристов на воде.
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