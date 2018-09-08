Экспертами названа самая популярная у туристов страна
8 сентября 2018, 16:29 [ «Аргументы Недели» ]
Всемирная туристическая организация составила рейтинг самых посещаемых туристами стран. При этом отмечается, что международный туризм не демонстрирует замедление темпа роста.
Список возглавила Франция, которую за год посетили 86,7 миллионов человек. Второе место заняла Испания с 81,8 миллионов путешественников. США за год посетили 58,3 миллионов туристов, что обеспечило стране третье место, сообщает CNN. Замкнули "пятерку" Китай (60,7 миллиона) и Италия (58,3 миллиона).
Самыми быстрорастущими туристическими направлениями эксперты назвали Египет, Того, Сан-Марино, Вьетнам и Грузию.
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