В Паттайе россиянин украл шашлык и прыгнул с ним в море

Курьезный инцидент произошел в таиландском городе Паттайя. Российский турист стащил десять порций куриного шашлыка у уличного торговца и кинулся с ним в море, крича, что «несет еду для друга».

Инцидент произошел на днях у входа на Пешеходную улицу (Walking Street) Паттайи. Российский турист, подойдя к жаровне уличного торговца куриными шашлычками, схватил сразу десять порций и кинулся в море с куриным мясом в руках.

Один из местных жителей решил, что турист тонет, и поспешил было к нему на помощь, однако турист стал уплывать в другую сторону от спасателя с криками, что «несет еду другу, который ждет его в море». Из воды туриста вместе с шашлыком выловили полицейские, которые оперативно прибыли на шум.

В полицейском участке Паттайи россиянин отказался называть свое имя. Любопытно, что уличный торговец куриным шашлыком, пострадавший в этом инциденте и также прибывший в участок, философски отнесся к происшествию. Он заявил стражам порядка, что «у всех нас бывают моменты, когда мы немного сходим с ума», и не стал подавать заявление о краже шашлыка. Через час, когда россиянин успокоился, его отпустили, сообщает РИА Новости.