Македония: Лучше, чем в Крыму

Эксперты выяснили, что Македония является одним из самых красивых и благоприятных мест в мире, где можно хорошо отдохнуть. По их мнению, здесь намного лучше, чем в Крыму.

Из плюсов для отдыха можно выделить низкие цены на все, включая еду и жилье.

Также Македония славится озером с чистейшей прохладной водой, в котором довольно приятно купаться. Там очень хорошая природа вокруг, причем на всем пути - от столицы до главного македонского курорта, пишет Ридус.