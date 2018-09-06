Македония: Лучше, чем в Крыму
6 сентября 2018, 12:58 [ «Аргументы Недели» ]
Эксперты выяснили, что Македония является одним из самых красивых и благоприятных мест в мире, где можно хорошо отдохнуть. По их мнению, здесь намного лучше, чем в Крыму.
Из плюсов для отдыха можно выделить низкие цены на все, включая еду и жилье.
Также Македония славится озером с чистейшей прохладной водой, в котором довольно приятно купаться. Там очень хорошая природа вокруг, причем на всем пути - от столицы до главного македонского курорта, пишет Ридус.
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