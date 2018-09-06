Тайвань ввел безвизовый въезд для граждан России

Министерство иностранных дел острова Тайвань в качестве эксперимента установило безвизовый режим для российских граждан, приезжающих на срок до 14 дней в туристических или деловых целях.

«Правительство Тайваня с целью популяризации туризма на острове, продвижения познания и понимания Тайваня среди россиян, а также укрепления торгово-экономических отношений с Россией, приняло решение позволить гражданам России в рамках эксперимента приезжать на остров без виз на срок до 14 дней», - сообщила пресс-служба МИД Тайваня.

Чтобы провести две недели на Тайване без визы, гражданин России должен иметь заграничный паспорт со сроком действия более полугода, обратный билет и отсутствие судимости. В МИД Тайваня также уточнили, что безвизовый режим распространяется на поездки в туристических и деловых целях. Также им можно будет воспользоваться с целью участия в выставках и посещения родственников, сообщает М24.