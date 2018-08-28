Сотни российских туристов не могут вылететь из Болгарии

Около тысячи российских туристов не могут вылететь из Болгарии. Россияне должны были возвращаться домой рейсами авиакомпании Bulgaria Air в период до 9 сентября, но не могут воспользоваться оплаченной авиаперевозкой.

Из-за спора двух турфирм в последней декаде августа года порядка 1,5 тысяч российских туристов, в т.ч. около 150 детей, находившихся на отдыхе в Болгарии, застряли на курорте.

24 августа болгарская компания «НОЙ ТРАВЕЛ» досрочно прекратила сотрудничество в рамках чартерной программы с российским ООО «Турово», продающим авиабилеты в Болгарию и обратно.

Благодаря вмешательству Ростуризма и дипломатов более 100 детей уже вернулись на родину, еще 24 ребенка будут вывезены 31 августа, - сообщается на сайте ведомства.

Как пояснили в Ростуризме, разрыв отношений произошел из-за задолженности одной из компаний. Проданные ранее авиабилеты были проданы повторно. А страдают российские туристы.

Позиция Федерального агентства по туризму состоит в том, что спор между хозяйствующими субъектами не должен отражаться на туристах, в ведомстве считают необходимым изменение сложившейся системы оказания услуг авиаперевозки российским туристам, отправляющимся в турпоездку в Болгарию, поскольку эта система, предполагающая многоуровневые цепочки посредников, существование многих из которых не имеет под собой экономических оснований, непрозрачные схемы и условия взаиморасчетов между ними.