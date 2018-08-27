Эксперты обозначили ТОП дешёвых и дорогих городов Европы

Специалисты составили рейтинг самых дорогих и дешёвых европейских городов для путешествий в выходные дни. Для исследования была взята цена корзины из десяти типичных туристических товаров и услуг.

На первом месте в списке эксперты расположили Венецию. Там туристическая потребительская корзина обойдется примерно в €500. На втором месте — Париж, на третьем — Барселона. Лидером списка самых дешёвых городов стала столица Сербии, второе место занял румынский Бухарест, а третье — португальский город Порту, сообщает NEWS.ru