Эксперты обозначили ТОП дешёвых и дорогих городов Европы
27 августа 2018, 14:04 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты составили рейтинг самых дорогих и дешёвых европейских городов для путешествий в выходные дни. Для исследования была взята цена корзины из десяти типичных туристических товаров и услуг.
На первом месте в списке эксперты расположили Венецию. Там туристическая потребительская корзина обойдется примерно в €500. На втором месте — Париж, на третьем — Барселона. Лидером списка самых дешёвых городов стала столица Сербии, второе место занял румынский Бухарест, а третье — португальский город Порту, сообщает NEWS.ru
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