В этой части нашего повествования мы с вами еще посмотрим некоторые интересные достопримечательности крупных городов Финляндии, а также попробуем сравнить две северные страны Швецию и Финляндию по некоторым нестандартным параметрам.

Путевые заметки. Финляндия. Часть вторая - Oulu, Rokua, Kvarken

Продвигаясь все южнее вдоль побережья залива Балтийского моря, нельзя обойти своим вниманием город Pori. Основная достопримечательность это, расположенный в 15-км от города, песчаный пляж Yyteri длиной около 6 км. Пейзаж сильно напоминает Калининградское побережье, Куршскую косу или Прибалтику, правда все в уменьшенном варианте.









Несколько дюн, достаточно широкая полоса песчаного пляжа и неглубокое море с ледяной водой. Пляж пользуется бешеной популярностью, как у самих финнов, так и у многочисленных туристов и с утра пораньше толпы отдыхающих совершают пляжный моцион.











Также посчастливилось увидеть и еще одну из достопримечательностей - ежегодный джазовый фестиваль, который имеет более чем 50-летнюю историю и в этом 2018 году проводился уже в 53-ий раз. В свое время его хэдлайнерами были как звезды джаза, так и музыканты других направлений, к примеру Карлос Сантана, Роберт Плант. В этом году Пори баловал поклонников Ником Кейвом и Аланис Мориссетт. Фестиваль идет неделю. Концерты начинаются в 17.00 и заканчиваются около двенадцати ночи. А особые любители и поклонники могут наслаждаться интересными и необычными джем-сейшн в Кафе Джаз, которые только стартуют в полночь. Организация на высоте - все выступления начинаются строго по расписанию, места хватает всем, толчеи и беспорядка мы не заметили. Пообедать здоровой вегетарианской пищей можно порекомендовать в Ruokki, небольшом ресторанчике возле автобусного вокзала, где четыре девушки создают интересные салаты, миксуя овощи в самых необычных сочетаниях.











Но как не хотелось подольше любоваться морским побережьем, пришлось поворачивать в сторону материка и следующей остановкой был город Тампере. Так как прямо в центре города располагаются две фабрики, то за красный цвет кирпичных зданий и промышленный пейзаж город негласно называют «финским Манчестером». Обязательно стоит посетить центр, где можно прогуляться вдоль набережной с индустриальным пейзажем, и уж точно необходимо заглянуть в центр Vapriikki, который объединяет несколько музеев: краеведческий, исторический, минералогии, почты, кукол. Грамотно выстроенная экспозиция, интересные экспонаты, полноценная информация на русском языке - два часа нам лично не хватило, поэтому рассчитывайте время по интересам.











Особо стоит отметить художественный музей, куда мы пошли в очередной попытке приобщиться к «прекрасному». Проходила выставка молодого "художника". Нам хватило 5 минут. Не хочу показаться ханжой, но когда на экранах очень полный (толстый) накрашенный и наманикюренный мужчина одевается в женское белье и делает неприличные в обычном обществе жесты - это не для меня. Выставка, кстати, называется "Со всей любовью". Лучше уж в Эрмитаж.











Савонлинна, стоящая на берегу озера Сайма совершенно точно порадует вас мостиками, перекинутыми через каналы и протоки, пешеходной набережной, с многочисленными корабликами, предлагающими всевозможные туры вокруг разбросанных островов и конечно же живописным замком 14 века, гордо вздымающим свои башни возле центра города. В замке вот уже 116 лет каждый год проводится оперный фестиваль, собирающей со всей страны поклонников данного вида искусства, а древние стены создают дополнительную особую атмосферу.













Если есть время, то загляните в городок Kerimaki, что в 22 км от Савонлинны, чтобы увидеть одно из самых больших деревянных строений в мире - церковь Пресвятой Богородицы. Здание построено в 1845 году, имеет 37 метров в высоту,48 в длину и является самой большой деревянной протестантской церковью в мире.











Крошечный, по своим размерам, городок Пункахарью, известен благодаря национальному парку, расположенному на окраине. Живописнейшая, шести километровая авто-вело-пешеходная дорога проходит по моренной гряде, открывая с обеих сторон незабываемые виды. Также в парке расположен центр Lusto, где можно посетить музей леса, получить интересующую информацию про регион, а также перекусить в местном ресторанчике. В парке полно пешеходных маршрутов различной протяженности от простых тропок, до прекрасно оборудованной, с фонариками, стендами и с информацией на русском языке.











Здесь уже не далеко до границы с Россией и на дороге начинают попадаться авто с российскими знаками. Их количество постепенно нарастает при приближении к Imatra и Lappeenranta, и вскоре вы уже чувствуете себя не как Робинзон среди туземцев, а так, будто вы попали в ленинградскую область. Повсюду слышится русская речь, гуляют многочисленные туристы и явственно чувствуется ощущение родины.

В Иматре все смотрят русло реки Vyoksi с обустроенной тропой и видовыми площадками на бывший водопад, гидроэлектростанцию, парк и отель в виде замка. А после посещения культурных достопримечательностей толпы туристов осаждают близлежащие магазины, в которых в это время большие скидки на летние коллекции, и рестораны, делая кассу финским торговым центрам.











Лаппеенранта радует остатками крепости на холме, откуда открывается прекрасный вид на изгибы береговой линии озера Сайма, небольшим портом с променадом, старой деревянной церковью в форме двойного креста 1794 года, расположенной практически в центре города. Вот уже 15-ый год на берегу озера проводится международный фестиваль скульптур из песка, и что особо приятно, что открыт он для всех посетителей абсолютно бесплатно. Насколько мне известно, в других странах (в том числе в России) за это берут приличные деньги. В этом году, в числе прочих, в композициях нашли отражения чемпионат мира по футболу, финские замки, молдавские пастухи и «треснувшая» британская корона.











Теперь подведем некий итог от пребывания в Скандинавии и сравним две страны Швецию и Финляндию по некоторым показателям.



Иммигранты



В Финляндии, по сравнению со Швецией, иммигрантов практически нет. Ну, если и есть, то крайне мало. Ну, или нам очень повезло, как выразилась девушка, которая живет в Финляндии вот уже 12 лет. Она посетовала на большое количество и наглое поведение темнокожих людей в городке Пункахарью, хотя ни то, ни другое нам на счастье не встретилось. Иммигранты попадались ещё в Торнио и Рованиеми, совсем немного было в Оулу, и практически никого не встретили в Миккели и Пори. В рамках этого путешествия посещение Хельсинки не планировалось, поэтому рассказать как обстоят с этой темой дела там - мы не можем. Со слов финнов, много, как и теперь во всякой европейской столице. А в Швеции, по нашему мнению, это проблема N1. Добавьте отсутствие реальной работы полиции, ориентация масс-медиа на то, что иммигранты хорошие, а Россия плохая и наш прогноз, что скоро там будет хуже, чем во Франции.











Дороги и парковки



Дороги в этих двух странах хорошие, знаки многочисленные и понятные, указатели, с поворотами на достопримечательности, не дадут заблудиться. Есть существенная разница в организации парковок на трассах. В Швеции практически везде есть туалет с подведённой горячей или холодной водой, обязательны урны для мусора. В Финляндии парковка - это просто небольшая асфальтированная площадка, а так как большинство останавливается на остановку с вполне определенной целью, то весь окружающий пейзаж пестрит белыми бумажками и разбросанным мусором. Почему это так - трудно сказать. Наверное, воспитывается высокое сознание граждан.













Цены и продукты



Как мы уже писали в предыдущих статьях: цены в Финляндии не сильно отличаются от соседней Швеции. Да, в крупных супермаркетах Финляндии общий чек на закупку будет чуть меньше, но разница не будет столь существенной. Продукты в обеих странах свежие и вкусные, хотя качество, на наш взгляд, все-таки лучше в Швеции. А вот обед типа «шведский стол» однозначно дешевле и вкуснее в Финляндии. При этом вы можете найти данную услугу за адекватные деньги в любой день недели даже на простой заправке Shell или ABC.





Люди



Те, с кем нам довелось пообщаться в обеих странах, были милые и приятные люди. Английский язык в Швеции понимают абсолютно все - это второй язык, в Финляндии, тоже без проблем, но можно чаще встретить не знающих языка. В Финляндии нам часто попадались очень полные женщины и если это тенденция, то впору задуматься о здоровье нации.









Несколько раз и там, и там, встречали женские пары явно с нетрадиционной ориентацией, но такие случаи были единичны. Одеваются финские мужчины небрежнее, чем шведы. Стандартный вариант - футболка и драные джинсовые шорты, отчего выглядят неряшливо. Если в Швеции с вами все здороваются и мило улыбаются, то в Финляндии ощущается близость родины - мрачноватые взгляды и отсутствие приветствия.











А природа везде одинаково хороша и порадует вас озёрами с чистейшей водой, лесами с реликтовыми соснами, живописнейшими ландшафтами, природными гео и национальными парками. Пока ещё обстановка не настолько напряженная можно съездить в Швецию, за более спокойным отдыхом однозначно поезжайте в Финляндию.