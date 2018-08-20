Правительство потратит 320 млн рублей на развитие внутреннего туризма

Правительство Российской Федерации утвердило пилотный проект по поддержке внутреннего туризма. Реализация данного проекта предусматривает расходы в 320 млн рублей из государственного бюджета.

Об этом говорится в постановлении, опубликованном на официальном сайте кабмина. Сообщается, что финансовые средства пойдут на предоставление субсидий туроператорам, занимающимся развитием приоритетных направлений.

За каждого любителя путешествий туркомпании получат от полутора до пяти тысяч рублей. Для получения субсидии одному организатору туристической поездки нужно будет оказать услуги минимум 150 желающим.