В турецких СМИ снова поднимается тема о необходимости отказа отелей от системы «все включено» . Однако эксперты считают, что туристам не стоит опасаться.

Министр туризма и культуры Турции Мехмет Эрсой сообщал, что для Турции уже не интересен количественный рост иностранного потока, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. По его словам, главная цель – рост доходов от туризма. Чтобы увеличить показатель, необходимо привлекать высокодоходных туристов, которые будут путешествовать по стране, питаться местной кухней и посещать музеи, а не «сидеть в отелях», говорит Эрсой.

По мнению министра, Турция должна быть нацелена на туристов, которые тратят не менее 1000 долларов за поездку. Однако жители России в 2017 году в среднем потратили менее 500 долларов. Некоторые турецкие СМИ писали, что основная причина «прижимистости» россиян – система «все включено».