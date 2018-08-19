В Иране хотят отменить штампы о въезде в страну для туристов

Приезжающим в Иран иностранным туристам не будут ставить в паспорта штампы о посещении страны, чтобы избавить гостей от каких-либо опасений в связи с санкциями США, заявил иранский чиновник.



Отменив штампы в паспортах на въезде в страну для иностранных туристов, иранские власти хотят поддержать развитие туристической индустрии. Отсутствие печати в паспорте о посещении Ирана должно избавить гостей страны от опасений в связи с санкциями США.

Соответствующий законопроект уже получил одобрение основных министерств и полиции Ирана и в ближайшее время должен быть рассмотрен в совете министров страны. Глава министерства по культурному наследию, промыслам и туризму Али Асгар Мунесан, анонсировавший нововведение, отметил, что общий туристический поток в страну за последние четыре месяца вырос, однако в нем сократилось количество европейских туристов. Иранские власти считают, что с отменой штампов в паспортах эта тенденция исчезнет, передает РИА Новости.