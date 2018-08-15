Туроператоры не планируют продавать горящие путевки в Турцию на приближающийся бархатный сезон. Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что одной из причин, по которому горящих туров в Турцию почти не будет, это остановки продаж некоторым турецкими отелями до конца сентября-начала октября из-за праздника Курбан-байрама.

Некоторые туроператоры предупредили, что из-за Курбан-байрама возможны сложности с подтверждением мест в отелях на 20-е числа августа. "На турецком направлении в сентябре ожидается начало сезонного снижения цен. Однако стоимость туров в Турцию этой осенью будет несколько дороже той, что была в сентябре 2017 года – даже без учета упавшего курса рубля", - говорится в сообщении АТОР на сайте организации.

По мнению экспертов, в силу подорожания авиатоплива и меньшего размера субсидий на топливо, предоставляемых турецким правительством, возможно и небольшое – порядка 10% – повышение стоимости туров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Не поможет российскому рынку и падение курса турецкой лиры по отношению к доллару.