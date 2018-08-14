Глава компании «Натали Турс» отозвал объявление о приостановке деятельности
14 августа 2018, 13:42 [ «Аргументы Недели» ]
Глава туристического оператора «Натали Турс» Владимир Воробьев назвал информацию о приостановке деятельности компании некорректной. По его словам, закрыт только официальный сайт.
Утром во вторник на сайте туроператора появилось сообщение, что он «приостановил свою операционную деятельность». Однако генеральный директор «Натали Турс» заявил изданию ТАСС, что фирма не закрывается и продолжает поиск инвесторов. Как отметил Воробьев, компания прекратила продажу путевок, а не приостановила работу.
"Деятельность мы не останавливали. В последнее время достаточно много было претензий, что на сайте размещена информация, которая вводит в заблуждение. Поэтому мы решили временно ее убрать, сделав вот такую вставку" - отметил он.
В целом же ситуация никак не изменилась с момента, когда оператор объявил о приостановке продаж до 1 октября, подчеркнул руководитель «Натали Турс». В настоящее время объявление на сайте туроператора скорректировано.
«Все заказы/услуги аннулированы на период с 4 июля по 2018 года по 30 сентября 2018 года включительно», - значится в сообщении.
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