Глава компании «Натали Турс» отозвал объявление о приостановке деятельности‍

Глава туристического оператора «Натали Турс» Владимир Воробьев назвал информацию о приостановке деятельности компании некорректной. По его словам, закрыт только официальный сайт. Свыше 850 клиентов «Натали Турс» обратились в Роспотребнадзор

Утром во вторник на сайте туроператора появилось сообщение, что он «приостановил свою операционную деятельность». Однако генеральный директор «Натали Турс» заявил изданию ТАСС, что фирма не закрывается и продолжает поиск инвесторов. Как отметил Воробьев, компания прекратила продажу путевок, а не приостановила работу.

"Деятельность мы не останавливали. В последнее время достаточно много было претензий, что на сайте размещена информация, которая вводит в заблуждение. Поэтому мы решили временно ее убрать, сделав вот такую вставку" - отметил он.

В целом же ситуация никак не изменилась с момента, когда оператор объявил о приостановке продаж до 1 октября, подчеркнул руководитель «Натали Турс». В настоящее время объявление на сайте туроператора скорректировано.

«Все заказы/услуги аннулированы на период с 4 июля по 2018 года по 30 сентября 2018 года включительно», - значится в сообщении.