Эксперты рассказали, где лучше отдыхать в Турции

По мнению экспертов, одним из наиболее благоприятным для отдыха в Турции является курорт Сиде. Это морской курорт, население которого составляет около 100 тысяч человек. До Аланьи от него всего лишь 80 километров.

На Сиде представлен типичный средиземноморский климат. Ему характерно долгое и жаркое лето. Дожди идут крайне редко. Сезон отдыха в Сиде начинается в апреле и заканчивается в конце ноября. Жарче всего в августе, как пишет интернет-журнал Мои года.