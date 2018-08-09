Свыше 850 клиентов «Натали Турс» обратились в Роспотребнадзор
9 августа 2018, 15:35 [ «Аргументы Недели» ]
Свыше 850 клиентов «Натали Турс» обратились в Роспотребнадзор после объявления туроператора об аннулировании путевок.
В целом «Натали Турс» получила около 12 тысяч претензий по аннулированным турам. Сумма финансовых гарантий «Панорама тур», предоставленных страховщиком, - 50 миллионов рублей, плюс 5,6 миллиона рублей в фонде персональной ответственности Турпомощи, сообщает НСН.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес