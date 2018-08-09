Свыше 850 клиентов «Натали Турс» обратились в Роспотребнадзор после объявления туроператора об аннулировании путевок.

В целом «Натали Турс» получила около 12 тысяч претензий по аннулированным турам. Сумма финансовых гарантий «Панорама тур», предоставленных страховщиком, - 50 миллионов рублей, плюс 5,6 миллиона рублей в фонде персональной ответственности Турпомощи, сообщает НСН.