Сирия хочет заинтересовать россиян религиозным туризмом
9 августа 2018, 10:09 [ «Аргументы Недели» ]
Сирийские власти рассчитывают вновь привлечь в страну российских туристов, развивая направление религиозного туризма. После семилетней гражданской войны в Сирии наконец вновь стало спокойно.
Последний оплот террористов в сирийской провинции Эль-Кунейтра был уничтожен лишь на днях. Однако уже этим летом страну посетили первые российские туристы. Наши соотечественники отметили высокий уровень организации и гостеприимство местных жителей. Сирийские власти планируют возобновить туристическое направление, ранее бывшее популярным у наших сограждан.
«Сирия хочет создать надежный фон для сотрудничества с Россией. Будем развивать в первую очередь религиозный туризм, посещения культовых мест. Гости также смогут посетить исторические достопримечательности Дамаска и Пальмиры», - заявил посол Сирийской Арабской Республики в России Рияд Хаддад.
Сирийская сторона заверяет, что у наших соотечественников не будет возникать никаких проблем с получением сирийской визы. Переговоры ведутся уже на самом высоком уровне, сообщает «Комсомольская правда».
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