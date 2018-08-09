Сирия хочет заинтересовать россиян религиозным туризмом

Сирийские власти рассчитывают вновь привлечь в страну российских туристов, развивая направление религиозного туризма. После семилетней гражданской войны в Сирии наконец вновь стало спокойно.

Последний оплот террористов в сирийской провинции Эль-Кунейтра был уничтожен лишь на днях. Однако уже этим летом страну посетили первые российские туристы. Наши соотечественники отметили высокий уровень организации и гостеприимство местных жителей. Сирийские власти планируют возобновить туристическое направление, ранее бывшее популярным у наших сограждан.

«Сирия хочет создать надежный фон для сотрудничества с Россией. Будем развивать в первую очередь религиозный туризм, посещения культовых мест. Гости также смогут посетить исторические достопримечательности Дамаска и Пальмиры», - заявил посол Сирийской Арабской Республики в России Рияд Хаддад.

Сирийская сторона заверяет, что у наших соотечественников не будет возникать никаких проблем с получением сирийской визы. Переговоры ведутся уже на самом высоком уровне, сообщает «Комсомольская правда».