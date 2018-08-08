Британскую альпинистку поразали россияне, выпивающие на вершине горы Монблан

Опытную британскую альпинистку Сэди Уайтлокс поразали россияне, выпивающие на вершине горы Монблан.

Заметка Сэди Уайтлокс о встрече с российскими альпинистами на Монблане была опубликована в издании Daily Mail.

Британка совершила восхождение на самый высокий пик Альп — Монблан (4 тысячи 810 метров). По признанию Уайтлокс, подъем дался ей тяжело. Перед восхождением она неделю занималась в альпинистской школе. Из ее групры даже не всем мужчинам удалось забраться на пик. Одному альпинисту стало так плохо, что его пришлось эвакуировать на вертолете.

Сэди Уайтлокс встретила российских альпинистов в так называемой Refuge du Goûter (Хижине Гуте) на склоне горы на высоте чуть более 3000 метров.

Оказалось, группа российских туристов с гидом-инструктором совершала организованное восхождение на Монблан и на привале во время подъема в Хижине Гуте отмечала день рождения одного из них, - сообщает Лента.ру. Ему исполнилось 42.