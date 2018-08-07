В Черногории в Которском заливе катер налетел на девушку из России

Рссийская туристка Ксения Корзова пострадала в Черногории и была госпитализирована. На 28-летнюю россиянку налетел катер в Которском заливе Адриатического море. Об инциденте в море с россиянкой передали Радио и телевидение Черногории (RTCG).

Уточняется, что скоростной катер наехал на девушку вблизи исторического объекта Tre sorele в поселке Прчань, - сообщает РИА Новости.

Полиция задержала 36-летнего Петра Ковачевича, который управлял катером, а после инцидента доставил девушку на берег и пытался оказать ей помощь. Россиянку доставила в больницу в город Котор. Медики сделали ей операцию. Девушка остается на лечении в больнице. О ее состоянии не сообщается.

СМИ в Черногории сообщают, что в этом году произошло уже 19 инцидентов на море. В результате в предыдущих инцидентах погибли семь человек. Несколько человек получили травмы.