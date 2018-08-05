Более 100 россиян застряли в Болгарии из-за поломки самолета Boeing

Более 100 российский туристов застряли в Болгарии, не могут вылететь из-за неисправного авиалайнера.

Россиянам придется заночевать в аэропорту Варны. Чартерный рейс LB 125 авиакомпании Bul Air во Внуково задерживается уже на 11 часов. Рейс переносился несколько раз.

Запчасти для ремонта самолета Boeing везут из Софии, - сообщает РИА Новости. Вылет рейса LB 125 по маршруту Варна-Внуково изначально планировался на 07:50 по московскому времени, но перенесен на неопределенное время по техническим причинам.

Надо отметить, что пассажиры прошли регистрацию на рейс и паспортный контроль. После этого сотрудники аэропорта забрали у них билеты и попросили вернуться в вестибюль. Теперь вылет планируется на 7:50 мск 6 августа.

Одна из пассажирок рассказала со ссылкой на туроператора ANEX Tour, что с самолетом могло случиться что-то серьезное.