В Кавказском заповеднике туристам запретили ночевки из-за медведей
4 августа 2018, 12:33 [ «Аргументы Недели» ]
Руководство Кавказского заповедника запретило туристам ночевать на оборудованных стоянках маршрута, ведущего к Ачипсинским водопадам, с целью обеспечения безопасности и туристов, и медведей.
С 3 августа по 3 сентября 2018 года в Кавказском государственном природном биосферном заповеднике приостановлено предоставление услуг по размещению туристов. Запрет на ночевки введен на всем протяжении эколого-познавательного маршрута «К Ачипсинским водопадам», сообщила пресс-служба заповедника.
Руководство заповедника было вынуждено ввести этот запрет из-за того, что туристы, вопреки всем правилам и предупреждениям, оставляют мусор и прячут еду на стоянках. Медведи находят еду, спрятанную в кустах, и после этого лезут с проверкой во все палатки и рюкзаки на стоянках.
«Медведей, которые повадились забирать еду у людей и стали слишком «ручными», изымают из природы. Но людям необходимо помнить, что заповедник – это прежде всего дом для медведей. Человек здесь – лишь временный гость. Поэтому не надо навязывать животным свои вредные привычки», - цитирует слова представителя заповедника РИА Новости.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес