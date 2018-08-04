В Кавказском заповеднике туристам запретили ночевки из-за медведей

Руководство Кавказского заповедника запретило туристам ночевать на оборудованных стоянках маршрута, ведущего к Ачипсинским водопадам, с целью обеспечения безопасности и туристов, и медведей.

С 3 августа по 3 сентября 2018 года в Кавказском государственном природном биосферном заповеднике приостановлено предоставление услуг по размещению туристов. Запрет на ночевки введен на всем протяжении эколого-познавательного маршрута «К Ачипсинским водопадам», сообщила пресс-служба заповедника.

Руководство заповедника было вынуждено ввести этот запрет из-за того, что туристы, вопреки всем правилам и предупреждениям, оставляют мусор и прячут еду на стоянках. Медведи находят еду, спрятанную в кустах, и после этого лезут с проверкой во все палатки и рюкзаки на стоянках.

«Медведей, которые повадились забирать еду у людей и стали слишком «ручными», изымают из природы. Но людям необходимо помнить, что заповедник – это прежде всего дом для медведей. Человек здесь – лишь временный гость. Поэтому не надо навязывать животным свои вредные привычки», - цитирует слова представителя заповедника РИА Новости.