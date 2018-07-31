Санкт-Петербург признан одним из самых романтичных мест мира
31 июля 2018, 16:37 [ «Аргументы Недели» ]
По результатам опроса ведущих экспертов по путешествия и самих путешественников, проведенного британским издательством, Санкт-Петербург вошел в рейтинг самых романтичных мест на Земле.
Опрос на тему самых романтичных мест на земном шаре провело британское издательство Mills&Boon. В нем приняли участие ведущие эксперты по путешествиям, а также две тысячи туристов.
Самым пропитанным романтикой местом в мире признан Париж. Второе место по романтичности у живописного греческого острова Санторини. На третьем месте – Венеция.
Далее в первой десятке следуют города Амальфи (Италия), Брюгге (Бельгия), острова Мауи, Бора-Бора, Гили, Серф, гора Киркьюфетль (Исландия).
Санкт-Петербург занял в этом рейтинге одиннадцатое место. Российской северной столице удалось обогнать по романтичности индийский Тадж-Махал и нидерландский Амстердам, сообщает РИА Новости.
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