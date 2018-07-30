Греческим осликам угрожают тучные туристы

На греческий остров Санторини стало прибывать слишком много слишком толстых туристов, и ослики, традиционно используемые для перевозки гостей по крутым холмам, страдают от непомерной нагрузки.

К живописному греческому острову-курорту Санторини часто причаливают круизные лайнеры. Для того, чтобы перевозить туристов по высоким холмам и мощеным ступеням в столицу острова Фиру, местные жители традиционно используют осликов. Однако в последнее время защитники животных забили тревогу.

«Толстые туристы в сочетании с отсутствием тени и воды – вот что приводит к проблемам. Ослы вынуждены работать в ужасных условиях, без достаточного количества воды, без отдыха. После этого мы находим их едва живыми», - заявила основательница ассоциации по защите животных Санторини (Help The Santorini Donkeys) Кристина Калуди.

Защитники животных уточняют, что ослам нельзя переносить более 20% от собственного веса. Перегрузки приводят к травмам позвоночника, а плохо прилегающие седла провоцируют открытые раны на спинах животных. Но за последние десять лет, по словам Кристины Калуди, количество толстых туристов из разных стран возросло в три раза, поэтому местные жители постепенно переходят к использованию более сильных и выносливых мулов, сообщает РИА Новости.