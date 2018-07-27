Турпоток в Крым превысил отметку в три миллиона человек
27 июля 2018, 13:29 [ «Аргументы Недели» ]
С начала 2018 года поток туристов в Крым превысил отметку в три миллиона человек. Это значительно больше, чем в прошлом году. Власти стали готовиться к пляжному сезону в Крыму еще зимой.
Как говорят эксперты, средняя заполняемость отелей, гостиниц и хостелов составляет в республике почти 80%, а в топ самых популярных курортов – Алуште, Судаке и Евпатории достигает все 100%. Кроме того, в Крыму работают около 400 комфортабельных пляжей, ведь к летнему сезону власти готовились еще с декабря, как пишет НСН.
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