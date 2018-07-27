Турпоток в Крым превысил отметку в три миллиона человек

С начала 2018 года поток туристов в Крым превысил отметку в три миллиона человек. Это значительно больше, чем в прошлом году. Власти стали готовиться к пляжному сезону в Крыму еще зимой.

Как говорят эксперты, средняя заполняемость отелей, гостиниц и хостелов составляет в республике почти 80%, а в топ самых популярных курортов – Алуште, Судаке и Евпатории достигает все 100%. Кроме того, в Крыму работают около 400 комфортабельных пляжей, ведь к летнему сезону власти готовились еще с декабря, как пишет НСН.



