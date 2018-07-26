Визовые центры в России могут скоро закрыться

Введение обязательной аккредитации компаний, выступающих посредниками при оформлении виз, может привести к закрытию визовых центров в России и возникновению огромных очередей в консульствах.

В середине июля российские сенаторы внесли на рассмотрение законопроект, предусматривающий обязательное получение аккредитации для компаний, оказывающих посреднические услуги при оформлении виз. В пояснительной записке к законопроекту сообщаются требования для получения аккредитации. В частности, доля участия иностранного капитала в таких компаниях не должна превышать 20%. Компания обязана иметь в наличии технику для обработки персональных (конфиденциальных) данных. Опыт компании в сфере услуг по сбору и обработке документов должен быть не менее трех лет.

«Список компаний, управляющих визовыми центрами в России, имеется в открытом доступе. Это никакой не секрет. Но введение их обязательной аккредитации может привести к закрытию визовых центров в России. Как следствие, вырастут огромные очереди в консульства за визами», - рассказала РБК пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.