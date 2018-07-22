Афинский Акрополь закрыли для посещений из-за жары
22 июля 2018, 19:07 [ «Аргументы Недели» ]
В воскресенье, 22 июля, и в понедельник, 23 июля, афинский Акрополь будет закрыт для публики с 14 часов дня из-за установившейся в Аттике жары, сообщило министерство культуры и спорта Греции.
В последние дни июля в Греции установилась жара. Температура днем поднимается до 38 градусов в тени, а в некоторых районах и до 40 градусов. Кроме того, горячий воздух принес с собой массу африканской пыли.
Согласно трудовому законодательству Греции, в этих условиях археологический объект Акрополя и Дионисийского театра закрывается для посещений, чтобы обезопасить от жары сотрудников и туристов, сообщило греческое министерство культуры.
Туристы, ранее купившие билеты на эти даты, могут обменять их на посещение музея в другие дни в кассах, сообщает РИА Новости.
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