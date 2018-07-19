В Израиле приняли закон о медицинском туризме

Кнессет (израильский парламент) принял закон о медицинском туризме, инициированный министром туризма и министром здравоохранения Израиля. Он упростит порядок взаимодействия туриста с больницей.

«В последние годы медицинский туризм в Израиле стал широко распространенной отраслью. Это должно служить источником налогов и занятости, быть важным каналом для сбора денег на здравоохранение. Однако фирмы-посредники часто не соотносят свою деятельность с общегосударственными интересами. Этому способствовало отсутствие государственного регулирования в сфере медицинского туризма», - заявил инициатор закона, министр туризма Израиля Яров Левин.

«Надлежащее и профессиональное лечение туристов будет обеспечиваться не за счет израильского пациента. А доходы от медицинского туризма будут использоваться для укрепления государственной системы здравоохранения», - поддерживает коллегу заместитель министра здравоохранения Израиля Яаков Лицман.

Закон о медицинском туризме призван регулировать деятельность фирм и компаний по оказанию медицинских услуг на местах. Он значительно упростит взаимодействие иностранных пациентов с израильскими клиниками и гарантирует прозрачность при формировании цен на услуги, сообщает РИА Новости.