В Турции теперь разрешено посещать подземные города первых христиан

Турецкие власти готовят 12 ранее недоступных для простых смертных катакомбных систем Кыршехира к открытию для посещения. Сейчас путешественников пускают в три местных подземных города.

Подземные катакомбы в Кыршехире были обустроены первыми христианами, скрывающимися от преследования властей Рима. Некоторые из них вырыли до христиан, чтобы защититься от набегов враждебных соседей.

Одна из крупнейших систем, Деринкую, вмещала до 20 тысяч человек вместе со скотом и припасами. Это полноценные подземные города с вентиляцией, источниками воды, помещениями для скота и даже церквями.

Власти Турции рассчитывают на туристический потенциал катакомб Кыршехира, который пока туристы посещают неохотно.