"Натали-Турс" с 30 июня отменяет несколько чартеров

Туроператор "Панорама Тур" (юридическое лицо "Натали-Турс") отменяет несколько чартерных рейсов с 30 июня. Ассоциация туроператоров России (АТОР) опубликовала сообщение, что отменяются шесть чартеров.

По данным АТОР, отменяются чартеры в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион. Решение об отмене этих чартеров принято в связи с низкой рентабельностью. "Панорама-Тур" обещает компенсировать туристам средства по всем отмененным турам на базе чартерной перевозки.

Возврат денежных средств, будет осуществляться в соответствие с действующим законодательством. Туроператор отметил, что программы на базе регулярной перевозки будут выполняться в обычном режиме.

"Эхо Москвы" передает со ссылкой комментарий туроператора, что в последнее время стали возникать финансовые затруднения, потребовались меры для стабилизации. "Натали-Турс" связывает финансовые трудности с общей ситуацией на рынке, но не с повышением цен на авиакеросин.