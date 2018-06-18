Австрийский подросток попытался украсть фрагмент Колизея

Будучи на экскурсии в Риме, австрийский подросток отломал от колонны Колизея фрагмент и попытался спрятать сувенир в рюкзак. Молодой человек не заметил присутствия бдительных итальянских карабинеров.

Карабинеры задержали австрийского юношу, прятавшего в свой рюкзак «драгоценный сувенир». Ему предъявлено обвинение в «незаконном присвоении культурных ценностей, принадлежащих государству».

Ранее иностранные туристы, пытавшиеся растащить Колизей «на сувениры», подвергались штрафам в несколько тысяч евро. Кроме того, за нанесение ущерба культурному наследию или ландшафту Италии можно схлопотать тюремный срок до пяти лет, что решат итальянские власти относительно австрийского подростка – пока неизвестно, сообщает РИА Новости.