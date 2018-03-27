Эксперты назвали самые дешевые города Европы для отдыха на каникулах

Самым бюджетным городом Европы для отдыха на весенних каникулах стал Краков, где можно провести время, потратив около 165 евро. На втором месте - Вильнюс, на третьем - Рига.

В топ-20 дешевых городов для отдыха также вошли Варшава, Будапешт, Прага, Афины, Лиссабон, Дубровник. Эдинбург занимает последнее место.

Как пишет издание The Telegraph, если турист выберет для поездки Москву, то на расходы придется отложить 200 евро. Столица нашей родины заняла шестое место. Москву охарактеризовали как один из самых динамичных на территории Европы.