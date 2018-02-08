15 февраля в Государственном историческом музее Южного Урала на 40 минут поднимут купол над, в прямом смысле слова, прогремевшим Челябинским метеоритом, а точнее - его самым большим осколком. Все желающие смогут к нему прикоснуться и загадать желание. Особо впечатлительные особы могут сделать селфи.



Как сообщает портал "Вести Урала", ко всему прочему, музей решил похвастаться медийными персонами, оставившими свои автографы в Книге отзывов. На метеорит "Челябинск" приезжали посмотреть Эдгар Запашный, Павел Астахов, Борис Гребенщиков, Олег Митяев, Сергей Брилев и многие другие.