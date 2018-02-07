Режим ЧП объявлен на Мальдивах

Режим чрезвычайного положения объявлен на Мальдивах. Мальдивы - любимое место отдыха состоятельных россиян. 5 февраля президент Мальдивской Республики Абдулла Ямен объявил на территории государства режим чрезвычайного положения. Режим ЧП введен на 15 дней.

МИД России предупредил о введенном режиме ЧП россиян. "Причиной этого решения стало обострение внутриполитической ситуации после принятого Верховным судом Мальдив постановления об освобождении из заключения нескольких лидеров оппозиционных партий", — говорится на сайте МИД России.

Россиянам, планирующим отпуск, рекомендуется "тщательно взвешивать необходимость поездок на Мальдивы", а "Туристам, которые уже отдыхают на островах, стоит «по возможности избегать посещения столицы города Мале".

Туроператоры отмечают, что пока не поступало заявлений и об аннуляции оплаченных на райские острова туров, - сообщает Газета.Ru. Ростуризм призвал операторов, которые занимаются продажей туров на Мальдивы, информировать покупателей путевок о существующих рекомендациях МИД, а также ситуации в стране.

Правительство Мальдив гарантирует безопасность отдыхающим туристам.