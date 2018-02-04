Самолет с туристами по пути на Пхукет совершил вынужденную посадку в Дели

Самолёт авиакомпании Nordwind, выполнявший рейс из Москвы на остров Пхукет (Таиланд), осуществил вынужденную посадку в аэропорту Дели (Индия). В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что самолет не долетел до места назначения и сел в Индии по технической причине.

Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Механики в Дели не смогли устранить неполадку. Сегодня за российскими туристами , будут направлены два резервных борта.

По данным АТОР, на борту самолета находилось 380 россиян. Более девяти часов туристам пришлось сидеть в самолете. Их не выпускали из воздушного судна в аэропорт Дели из-за визовых формальностей. По некоторым данным, на данный момент россиян разместили в отелях. Как сообщила гендиректор туроператора Pegas Touristik Анна Подгорная, авиакомпания вела переговоры с местными властями, чтобы получить возможность вывести пассажиров с борта и разместить всех туристов в отелях до прибытия резервных бортов, - передает ТАСС.