Названы самые бюджетные страны для отдыха в 2018 году. Эксперты включили в рейтинг 10 стран. Подсчитаны предполагаемые расходы для двух самостоятельных путешественников.

Учитываются расходы двух отпускников на жилье (отель или аренда квартиры), питание в кафе или ресторане, пользование городским транспортом и недорогие развлечения.

На первом месте в ТОП-10 - Белоруссия, - сообщает "Моя Планета". Общие расходы на двухнедельную поездку пары россиян составят около 76,5 тысяч рублей. На втором месте - Молдавия. На отдых придется потратить 76,8 тысяч рублей. На третьем месте Абхазия. 14-дневный отпуск в этой стране обойдется ориентировочно в 84,3 тысяч рублей. Чуть дороже придется заплатить за отдых в Индии. Среднестатистической паре из России нужно приготовить 85 тысяч рублей. На пятой позиции - Армения (85,5 тыс. руб).

В ТОП-10 эксперты включили Азербайджан, Турцию, Непал, Албанию и Венгрия. Бюджет на двухнедельное путешествие для двоих россиян в эти страны в 2018 году составят от 91 тысячи рублей до 99 тысяч рублей.