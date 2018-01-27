В Петербурге турагентство, которое работала под вывеской одного из крупнейших туроператоров страны "Корал Тревел" на Большой Московской, "кинуло" людей, оплативших туры в Таиланд и Китай.

Офис "Корала" в центре Петербурга, у станции метро "Владимирская", как утверждают клиенты, с зимних каникул так и не вернулся. Офис закрыт, телефоны не отвечают. Индивидуальная предпринимательница Наталья Владимировна Головина, которая работала под известным брендом по франшизе, исчезла. Один из пострадавших рассказал, что собирался в Таиланд с 9 января. За путевку на двоих заплачено 250 тысяч рублей. Жительница Петербурга сегодня не улетела в Китай, хотя заплатила турфирме 76 тысяч рублей. Поездка была полностью оплачена, но когда туристка пришла за визой после праздника, ее никто не ждал.Несостоявшиеся путешественники пытались разыскать предпринимательницу по юридическому адресу ИП – в городе Отрадное Ленобласти. Но там, на Международном проспекте, ни о каких турах и Головиной не слышали.

В центральном петербургском офисе «Корал Тревел» о неприятном случае знают, но говорить о нем отказываются. В Ростуризме ситуацию пока не прокомментировали. Компания вместе с многочисленными придатками в Реестре туроператоров есть.

По словам пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирины Тюриной, в "Кореле" в курсе ситуации: это действительно агентство, которое работает под франшизой. Тюрина сказала, что до конца года от этого агентства были заявки, все туристы улетели. Возможно, агентство продавало туры и других операторов. "Корал" уже расторг с Головиной договор в одностороннем порядке.

(По материалам nation-news.ru paperpaper.ru rtournews.ru dp.ru)