Путёвки в Турцию к лету могут подорожать

Отдых в Турции подорожает. Владельцы отелей планируют повысить тарифы после увеличения потока туристов. В 2017 году Турцию посетили 32 миллиона иностранцев, почти 5 миллионов из них – россияне.

По данным раннего бронирования, количество туристов только продолжит увеличиваться в новом курортном сезоне. Прогнозируется, что стоимость путевок увеличится на 15%. Сейчас еще можно найти туры ниже себестоимости, по цене перелета.

Как заявил глава Ассоциации отельеров Средиземноморского региона Эркан Ягджи изданию The Hurriet Daily News, цель — увеличение прибыли и поиск баланса цена\качество отдыха. По словам Ягджи, рост будет постепенным.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина считает, что заявление отельеров продиктовано желанием подстегнуть раннее бронирование. Мол, торопитесь покупать, а то поднимем цены. В реальности Турция действительно может немного подорожать, но лишь в случае высокого спроса, отметила Тюрина, передает BFM.ru