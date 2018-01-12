Определены страны для отдыха и путешествий сотрудников МВД
12 января 2018, 16:01 [ «Аргументы Недели» ]
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев утвердил перечень зарубежных стран, в которых могут отдыхать и путешествовать безопасно сотрудники ведомства, в том числе гражданские служащие.
В список вошли следующие зарубежные государства:
Абхазия
Азербайджан
Армения
Белоруссия
Вьетнам
Казахстан
Киргизия
Китай
Куба
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Южная Осетия.
Определен перечень стран, где пребывание сотрудников министерства признается безопасным, исходя из «военно-политической, криминогенной, санитарно-эпидемиологической и природно-климатической обстановки».
На сайте Ассоциации Туроператоров опубликовано сообщение, в котором обращено внимание экспертов, что из пляжных направлений для отдыха полицейских представлены лишь Куба, Абхазия, Китай и Вьетнам. Специалисты по туризму отметили, что Азербайджан, несмотря на наличие морского побережья, является преимущественно экскурсионным направлением.
Узбекистан является интересным экскурсионным направлением, но туристические поездки туда ограничены сезонностью и высокой ценой перелета.
Армения – популярное экскурсионное направление у граждан РФ, в Белоруссию россияне традиционно едут за отдыхом в санаториях.
Туры в Казахстан и Киргизию не очень представлены, а в Южную Осетию и Таджикистан - практически не представлены на российском туррынке. Организованный туризм в Туркменистан из России из-за визового режима отсутствует.
Распоряжение главы МВД РФ называется «Об организации выездов сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, государственных гражданских служащих , работников системы МВД России за пределы Российской Федерации в период их нахождения в отпусках»