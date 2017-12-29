Что туристы смогут посетить в новогодние каникулы в Крыму

Зимой 2017-2018 годов туроператорами Крыма для путешественников предлагается 17 туристских маршрутов, которые проходят по Большой Ялте, Большой Алуште, Евпатории, Севастополю, Симферопольскому и Бахчисарайскому районам.

Самыми популярными среди туристов являются Ливадийский, Массандровский, Воронцовский и Ханский дворцы, Ласточкино гнездо, гора Ай-Петри, Никитский ботанический сад, Форосская церковь, - сообщает издание "Аргументы недели - Крым".

На данный момент известно, что средний уровень бронирования гостиниц в Крыму на высокий зимний сезон 2017-2018 годов составляет 47,8 процентов.

Вероятно, россияне хотят посетить регионы, где есть снег, покататься на санках и коньках.