Скабрезные сюрпризы Петербурга

Какие скабрезные сюрпризы скрывают петербургские памятники, почему красноармеец, рабочий и крестьянин на памятнике «Октябрю» обнаженные и действительно ли Ленин поддерживал марширующих по Петрограду лесбиянок.



С осенью к нам пришли и все ее «прелести»: хандра и ворчливое настроение. Большинство из нас впало в анабиоз до поздней весны. Бороться с этим состоянием, как и с любым природным явлением, конечно, утопия, но вот как-то себя радовать – вопрос выживания. Давайте сегодня немного… пошалим (двусмысленно прозвучало). В общем, давайте поговорим о всяких скабрезностях, которые когда случайно, когда намеренно стали частью городских легенд и передаются петербуржцами из уст в уста. Ой, только не поджимайте брезгливо губы, в сторону ханжество и ложную скромность. Ведь отрицать эту часть городской мифологии – значит, любить Петербург не полностью.



Фаллические иллюзии памятников



Речь здесь пойдет о сюрпризах, которые скрывают прекрасные памятники, если подойти к ним с какого-нибудь неожиданного ракурса. Я думаю, что такие особенности становились неприятным открытием и для скульпторов, и для комиссий, зато как они радуют нас, простых ценителей красоты.



Хотя вот городские легенды утверждают, что скульптор Орловский (известный и уважаемый человек) нарочно так посмеялся над великим полководцем Барклаем-де-Толли. Дескать, тот соблазнил его жену. Памятник этот установлен у Казанского собора слева, напротив памятника Кутузову, в 1837 году. Если смотреть на него из-под колоннады, от одной из колонн маршальский жезл начинает казаться уже вовсе и не маршальским жезлом, а тем самым инструментом, с помощью которого полководец наставил рога скульптору. Такая вот изящная месть.



Другая жертва оптических иллюзий — человек и пароход, Иван Федорович Крузенштерн, точнее, его памятник. Установлен он был в 1873 году перед центральным входом в морской кадетский корпус. Если медленно обойти статую по кругу, то обнаруживается та же особенность, что и у памятника Барклаю-де-Толли. Виной тому офицерский кортик, неприлично торчащий и вызывающий совершенно не те ассоциации, которые он по идее должен вызывать. Кадеты завели милую традицию: в ночь выпуска до блеска начищать этот кортик, который после процедуры начинает сиять совсем уже нескромно.



У выпускников военных училищ вообще склонность во время выпуска начищать мужские достоинства самых разных петербургских памятников. Под раздачу попадают, например, яйца коня Медного всадника, а они, между прочим, от такой традиции портятся, и животное рискует стать через десяток лет мерином (кастрированным жеребцом). И главное, ведь родоначальником этой традиции, по слухам, является сам Петр I, который, дескать, в 1716 году лично до блеска отполировал достоинства любимого, тогда еще живого, жеребца. Ну мы отвлеклись…

продолжение материала на портале "Санкт-Петербург.Ру"