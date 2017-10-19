«Старая Сарепта» представит уникальный часовой механизм

Гости музея-заповедника увидят уникальный экспонат XVIII века - механизм башенных часов сарептской кирхи.



Как сообщили ИА «Волга-Каспий» в пресс-службе музея, в 1773 году на восьмигранной башне сарептской кирхи были установлены башенные часы «с боем». Их два циферблата, окрашенные в белый и чёрный цвета, выходили на разные стороны: кладбища и площади. Эти часы были изготовлены в Германии под заказ и доставлены в Сарепту в разобранном виде, где их собрал местный часовщик.



Работали башенные часы вплоть до 1937 года – до закрытия церкви. После Великой Отечественной войны в кирхе демонтировали крышу башни: сняли колокола, подвесные гири, циферблаты со стрелками и маятник часов. Уцелел лишь механизм часов, который был расположен в основании башни.



Сняли механизм в 1996 году, когда началась реставрация кирхи. С помощью крана, рабочие сняли часовой механизм с башни и под руководством научных сотрудников доставили в фондохранилище.



Теперь выставка «Промышленность Сарепты XVIII века» пополнилась новым экземпляром – все гости музея смогут увидеть этот редчайший трёхвековой экспонат, который чудом сохранился до наших дней в отличном состоянии.

по сообщению портала "Волга-Каспий"