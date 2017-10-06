Круиз с интимными услугами предложила турфирма в Колумбии

В Колумбии одна небольшая, но предприимчивая турфирма предлагает туристам за пять тысяч долларов отправиться в круиз с едой, выпивкой и интимом без ограничений. При этом количество мест всего 30.

Отмечается, что путешественники смогут провести каникулы в окружении 60 девушек. Тур, запланирован на 24-27 ноября. Турист получает питание по системе «все включено» и безлимитный алкоголь. Отмечается, что на частном острове в Колумбии не запрещено употребление наркотиков.