Туроператоров, не продающих обратных билетов, могут исключить из реестра

Министр культуры Владимир Мединский предложил исключать из реестра туроператоров компании, которые не предоставляют туристам обратные авиабилеты. Это автоматически приведет к запрету заниматься этой деятельностью и, соответственно, уходу с туристического рынка.

Министр подчеркнул, что Ростуризм должен занять более жесткую позицию в контактах с Росавиацией для защиты прав туристов и неукоснительного соблюдения законодательства.

Судьба «ВИМ-Авиа» взволновала не только застрявших пассажиров авиакомпании, но и всех, кто услышал жесткую критику из уст главы государства. Владимир Путин объявил о неполном служебном соответствии главе Минтранса Максиму Соколову и высказал критические замечания в адрес вице-премьера Аркадия Дворковича. После этого ситуация с авиаперевозчиком и десятками тысяч пострадавших от его действий пассажиров начала постепенно «выруливаться».

Минтранс договорился с аэропортами и компаниями, отвечающими за заправку самолетов авиатопливом, что до 15 октября все регулярные рейсы «ВИМ-Авиа» будут обслуживаться в полном объеме. Затем все рейсы проблемной авиакомпании передадут семи авиаперевозчикам, которым на это выделят из бюджета 200 миллионов рублей. Вывоз из-за рубежа пассажиров чартерных рейсов будет осуществлен за счет внебюджетных источников. В ближайшие дни будет погашена задолженность по зарплате перед сотрудниками компании.



