Назван исамый популярный у туристов город

Согласно рейтингу компании MasterCard самым популярным у путешественников городом в минувшем году стал город Бангкок, столица Таиланда. В рейтинге участвовало 132 крупнейших города нашей планеты.

Наиболее популярным городом у туристов в 2016 году стал Бангкок, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу финансовой компании MasterCard.

Из зарубежных гостей в 132 городах мира в Бангкоке останавливались с ночевкой рекордные 19,41 миллиона туристов. На втором месте – столица Великобритании, в Лондоне останавливалось за год 19,06 миллиона человек. На третьем месте – Париж. В столице Франции переночевало (имеется в виду остановка на одну ночь и более) 15,45 миллиона путешественников.