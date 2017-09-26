Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке лихорадки Чикунгунья в Италии. По данным на середину сентября, подтверждено 10 случаев заболевания и еще 3 случая — с подозрением на болезнь в регионе Лацио (городах Анцио и Рим).

В последние годы отмечаются случаи лихорадки чикунгунья в европейских странах - Италии и Франции, что раньше было большой редкостью. Естественными районами распространения лихорадки чикунгунья всегда считались тропики. Основной риск проявлений лихорадки чикунгунья в европейском регионе связан с высокой численностью комаров-переносчиков, в особенности в Средиземноморье.

Роспотребнадзор рекомендует туристам, отправляющимся в районы риска, соблюдать несложные правила защиты - использовать репелленты, носить одежду с длинными рукавами и брюки, использовать в помещении оконные сетки от насекомых. При появлении первых симптомов тут же обращаться за медицинской помощью. Основными признаками заболевания являются повышение температуры до 40 градусов, головные боли, ломота в мышцах и суставах. В большинстве случаев болезнь не приводит к опасным осложнениям, но опасна для пожилых и людей с ослабленным иммунитетом. Специальных противовирусных препаратов для лечения лихорадки чикунгунья нет.

Последняя крупная вспышка лихорадки чикунгунья в Италии была зафиксирована 10 лет назад в провинции Эмилия – Романья, тогда заболели 330 человек.



