Назван главный туристический город Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал Сергиев Посад главным туристическим городом Подмосковья. Об этом он заявил во время своего рабочего визита в этот красивейший город.

Воробьев провел выездное совещание по программе масштабной реконструкции и туристической привлекательности Сергиева Посада. Глава региона вместе с заместителями председателя правительства и подмосковными министрами прибыл в город на электричке.

Конкурс на реконструкцию Сергиева Посада объявят в 2018 году, сообщил Воробьёв. Проведение работ рассчитано на семь-десять лет.

Губернатор отметил, что каждый год в Сергиев Посад приезжает более полутора миллионов туристов. Ежегодный рост составляет 10%.

Андрей Воробьев вместе со своей делегацией проверил качество обслуживания кафе, гостиниц и ресторанов на Вознесенской улице, также он посетил популярное среди туристов и местных кафе на улице Патриарха Пимена.