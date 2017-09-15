В Роспотребнадзоре рассказали о результатах инспекции отелей в Турции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, по итогам проверки российскими специалистами побережья Турции, местные власти делают недостаточно для предотвращения распространения вируса Коксаки.

Специалисты Роспотребнадзора возвращаются из Антальи после инспекции. Они проверили отели, на которые приходится больше всего обращений пострадавших от вируса, проинспектировали организацию противоэпидемических мероприятий, включая обеззараживание воды бассейнов. Также группа посетила и инфекционные стационары.

По словам Поповой, турецкой стороной принимаются меры для улучшения ситуации, но российские специалисты находят их недостаточными.

Роспотребнадзор намерен в скором времени проверить турагентства и выяснить, сообщали ли они туристам о вирусе Коксаки в Турции.