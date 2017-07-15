МЧС РФ: в Арктике растет количество туристов
15 июля 2017, 17:51 [ «Аргументы Недели» ]
Экстремальный туризм набирает обороты, все больше россиян предпочитают солнечному берегу суровую реальность Арктического побережья. Об этом заявил 15 июля глава департамента ГЗ МЧС РФ Андрей Лутошкин.
Директор департамента Гражданской защиты в российском МЧС Андрей Лутошкин заявил, что у российских туристов становятся все популярнее арктические маршруты, пишут «Известия».
По словам представителя МЧС, особой популярностью пользуются лыжные маршруты и прыжки с парашютом на Северный полюс. Люди также охотно выбирают сплав по арктическим рекам и посещение островов ледового материка.
В МЧС отметили, что частые гости в Арктике - не только российские путешественники, но и заграничные туристы из Китая, ОАЭ, США, Великобритании и других стран.