МЧС РФ: в Арктике растет количество туристов

Экстремальный туризм набирает обороты, все больше россиян предпочитают солнечному берегу суровую реальность Арктического побережья. Об этом заявил 15 июля глава департамента ГЗ МЧС РФ Андрей Лутошкин.

Директор департамента Гражданской защиты в российском МЧС Андрей Лутошкин заявил, что у российских туристов становятся все популярнее арктические маршруты, пишут «Известия».

По словам представителя МЧС, особой популярностью пользуются лыжные маршруты и прыжки с парашютом на Северный полюс. Люди также охотно выбирают сплав по арктическим рекам и посещение островов ледового материка.

В МЧС отметили, что частые гости в Арктике - не только российские путешественники, но и заграничные туристы из Китая, ОАЭ, США, Великобритании и других стран.