Госдума РФ снизила ставку курортного сбора

Размер курортного сбора для российских туристов выбран минимальный. Соответствующий документ российская Госдума приняла 14 июля во втором чтении. Собирать деньги с туристов станут в четырех российских регионах.

Курортный сбор предложено собирать в четырех «курортных» российских регионах, сообщает «Росбалт».

Дополнительные «пени» с туристов станут собирать в Крыму, в Алтайском крае, а Краснодарском регионе и на Ставрополье. Пока проект считается пилотным и закон действовать будет с 1 мая 2018 года по декабрь 2022 года. Сбор предполагается к взиманию в четырех субъектах РФ — Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях сначала в качестве эксперимента на период с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года.

В течение 2018 года курортный сбор не будет превышать 50 рублей в сутки, а затем возрастет до ста рублей. В зависимости от сезона и уровня самого курорта указанная сумма будет меняться. Данная ставка курортного сбора соответствует международной. Сбор будет взыматься с туриста, если он проживает на территории курорта более 24 часов. Если опыт окажется положительным, то курортный сбор станут практиковать по всей территории России.