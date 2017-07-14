Глава комитета по туризму правительства Крыма Алексей Черняк предупредил отдыхающих, прибывших на отдых на полуостров, что с них могут незаконно потребовать курортный сбор и даже предъявить удостоверение.

Сигналы о мошенниках стали все чаще фиксировать в полиции. Чиновник напомнил, что курортный сбор начнут взимать только с мая 2018 года и только в местах размещения туристов. Поэтому всех случайных «взимателей подати» можно рассматривать как мошенников, а о случаях незаконного обогащения лжечиновников следует сообщать полиции.