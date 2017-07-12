Турагентство рассталось с предоплаченными путёвками после беседы с полицией

Только после беседы с полицейскими руководство турагентства вручило иркутянке предоплаченные ей путевки.



Как сообщает ГУ МВД по Иркутской области, в дежурную часть полиции обратилась жительница Иркутска. Она сообщила полицейским, что её хотят обмануть злоумышленники, работающие в туристической фирме. Заявительница хотела приобрести подарок для детей – путёвки на курорт. В качестве предоплаты она оставили агенту 60 тысяч рублей, но в оговоренный срок билеты и путёвки представитель фирмы не отдал. Тогда иркутянка обратилась в полицию.



К проверке сообщения приступил оперуполномоченный ОЭБиПК отдела полиции №1 МУ МВД России «Иркутское» Рустам Сафаров. Оперативник узнал детали сделки, затем пригласил директора туристического агентства для беседы, в ходе которой объяснил, что несоблюдение условий договора может не только негативно отразиться на репутации фирмы, но и привести к проблемам с законом у руководства.



После этой встречи турагенты осознали возможные последствия своих действий и вручили иркутянке обещанные путёвки.

по сообщению портала "ТЕЛЕИНФОРМ"